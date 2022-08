Geen last meer van stinkende diesel en lawaai in tuin Terra Maris door duurzaam onderhoud

Rik Koppejan, terreinbeheerder en hovenier van Terra Maris, is heel tevreden over het nieuwe materieel en materiaal. ,,We moeten nog wat beter uitkijken als we met de trekker bezig zijn, omdat bezoekers de fluisterstille trekker niet horen. Maar het is fijn dat bezoekers én medewerkers geen last meer hebben van lawaai en stinkende diesel.”