Geen kermis, wel een attractie op het Bellamypark in Vlissingen: de schommelterrastafels

PORTRET Wateracti­vist Stas Peter: ‘Die Eerste Wateroor­log is zeker geen science fiction’

12:14 VLISSINGEN - Stas Peter, tweedejaars Watermanagement aan de HZ, is vice-voorzitter van het European Youth Parliament for Water en lid van het Schelde Jongeren parlement. Stas is 21 jaar en maakt zich zorgen. ,,Ik kan alleen maar hopen dat er niet eerst een ramp moet gebeuren, zoals nu met corona, voordat doordringt hoe kwetsbaar we zijn. Wij zijn afhankelijk van wat er stroomopwaarts gebeurt. Reden temeer om heel zuinig te zijn op wat er al is, ons grondwater.”