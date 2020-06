Geen kazerne, maar een gevangenis bij Ritthem: ‘Ik had liever iets anders gezien dan misdadigers’

Alles of niks voor het verkeer in Oostkapel­le

17:02 OOSTKAPELLE - Het is alles of niks voor het verkeer in de Dorpsstraat van Oostkapelle. Iedereen mag erdoorheen, totdat het te druk wordt: dan gaat de straat helemaal op slot. Het compromis voor een autoluwe Dorpsstraat van de ondernemersvereniging en de dorpsraad is door de gemeente terzijde geschoven.