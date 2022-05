Geen Grôôt ‘Ôôd, waterschap moet beslissen wat het wordt

WESTKAPELLE - Slopen, een kleiner Grôôt ‘Ôôd of een steiger bij Westkapelle van hout, beton, staal of kunststof. Het bestuur van Waterschap Scheldestromen moet de komende maanden beslissen wat de oplossing wordt voor de problemen met een belangrijk monument van Westkapelle, het honderd meter lange Zuiderhoofd of Grôôt ‘Ôôd, zoals de steiger wordt genoemd.

Het Grôôt ‘Ôôd verkeert in een belabberde toestand door achterstallig onderhoud en stormschade. De steiger is al maanden gedeeltelijk afgesloten en binnenkort gaat hij dicht helemaal dicht voor het publiek omdat het niet meer veilig is vanaf het plankier te vissen, naar de zee te staren of romantische gesprekken te voeren.

In opdracht van het dagelijks bestuur hebben medewerkers van het waterschap een onderzoek gedaan wat er allemaal gedaan kan worden nu het Grôôt ‘Ôôd niet meer veilig is om zo te laten staan. Het gaat om twaalf varianten waarbij er direct een groot aantal lijkt af te vallen. Dat is vooral omdat ze de waterveiligheid niet ten ten goede komen of zorgen voor erosie van de kust. De belangrijkste taak van het schap is zorgen voor veiligheid en daar iets bouwen dat zorgt voor erosie lijkt op voorhand dan ook uitgesloten. Daarmee vallen opties als compleet slopen van de 331 palen van die steiger, herstellen met kunststof of een betonnen onderbouw al direct af. Dat geldt ook voor een nieuwe houten steiger die puur gebouwd wordt voor mensen die vanaf een bepaalde hoogte willen vissen of over de zee staren. Ook een stalen steiger, een betonnen of een van kunststof vallen af.

Quote Afzagen van de palen van het Grôôt ‘Ôôd op twee meter vanaf de bodem Een van de varianten, Onderzoek Waterschap Scheldestromen

Een variant die wel haalbaar lijkt, maar het cultuurhistorische beeld van het Grôôt ‘Ôôd geweld aandoet, is het afzagen van de palen op twee meter vanaf de bodem. Dan verandert het Zuiderhoofd in een paalhoofd zoals er zoveel zijn langs de Walcherse kust. Volgens de onderzoekers van het waterschap kan deze variant ‘budgettair een goede zijn’. Maar ze wijzen er wel op dat het cultuurhistorisch beeld van het Grôôt ‘Ôôd dan teniet wordt gedaan.

Volledig scherm Het Grôôt ‘Ôôd © Dirk-Jan Gjeltema

Een andere oplossing, die uit oogpunt van waterveiligheid kan, is een kortere steiger van maximaal zestig meter. De oude wordt dan helemaal gesloopt. Voordeel van zo’n ‘steigertje’ is dat hij helemaal vanaf het land kan worden gebouwd zodat er geen dure kosten zijn gemoeid met het huren van een drijvende kraan. Hoeveel de kosten hiervan zijn, of van de andere varianten, wordt echter door het waterschap niet prijsgegeven. Wel wordt duidelijk gemaakt dat deze oplossing qua kosten in de middenmoot valt en dat de exploitatiekosten ‘vrij hoog zijn’.

Duurste oplossing blijkt meest ideaal

Een geheel nieuwe steiger naar het ontwerp van 1906 is ook onderzocht. Dat is de duurste oplossing. Maar het waterschap meldt wel dat dit voor de inwoners van Westkapelle de ideale variant is ‘en het beste voor het bewaren van de cultuurhistorische waarde’. Ook wat betreft de veiligheid en erosie is dat de meest ideale.

Tot slot is er ook nog een variant waarbij damwanden worden gebruikt. Het gaat om een damwandkuip die gevuld wordt met zand en daarop komt een loopgedeelte. Aan de buitenkant staan dan nog wel palen zodat het beeld enigszins doet denken aan het Grôôt ‘Ôôd zoals die er nu bijstaat. Wel wordt opgemerkt dat zo’n damwand veel effect heeft op de golfstroming en dat er nader onderzoek nodig is. Maar qua kosten is dit volgens de notitie van het waterschap ‘een interessante variant’.