Geen geruisloos afscheid van Machinefabriek, Panorama Walcheren laat zich zo lang mogelijk zien

Als een aannemer in juni kan beginnen aan het herstel van daken en muren van de Vlissingse Machinefabriek moeten de tien enorme Walcherse taferelen eind mei snel verhuizen. Met een beetje pech moet Panorama Walcheren dus over zes, zeven weken dicht, bevestigt Leo Groenleer, dagelijks coördinator én voorman van de vrijwilligers. ,,Vervelend natuurlijk, vooral omdat we nog steeds naarstig op zoek zijn naar een tijdelijke expositieruimte. Maar we willen onze collectie zo veel en zo lang mogelijk onder de aandacht brengen. Om de belangstelling levend te houden, geld te verdienen én onze vrijwilligers betrokken te houden.”