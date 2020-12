Geen estafette, maar de cheque van Dierenwelzijn Walcheren gaat wel naar Arkel Christmas Station

Hoogtepun­ten 50 jaar Schelde­lood­sen­koor gevangen in ‘kloek boek’

18 december VLISSINGEN - Opsommen van de mooiste, bijzonderste of indrukwekkendste hoogtepunten van een halve eeuw Scheldeloodsenkoor is zelfs voor de oprichter, die de hele geschiedenis meemaakte, ondoenlijk. Ze zijn daarom in woord en vooral ook beeld opgetekend in een ‘kloek boek’.