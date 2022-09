Geen coronaherstelfonds: plan VVD van tafel geveegd

Wesley wil dakspanten Bedrijfs­school laten terugkeren in Schelde­kwar­tier

De vliegtuigfabriek van scheepswerf De Schelde, waar later de Bedrijfsschool in huisde, sneuvelde in de oorlog. Een deel van het geraamte werd gered en is straks het skelet voor een onderhoudsloods, hoopt Wesley Sekewael.

28 september