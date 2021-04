Geen Citytrail Middelburg dit jaar, met honderden door kerk en café onverantwoord

Bij de Citytrail lopen de deelnemers door allerlei gebouwen, zoals winkels, cafés, kerken en kantoren in en rond de binnenstad van Middelburg. ,,De eerste reactie van het RIVM op de vraag of het organiseren van een dergelijk groots opgezet evenement in september realistisch is, was dat die kans klein is. Ook de gemeente Middelburg gaf aan, dat er nu nog moeilijk een uitspraak te doen is over de haalbaarheid", laat de organisatie weten.