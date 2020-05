Geen Centrum Bijzondere Tandheelkunde naar Vlissingen

Bij een CBT kun je terecht voor bijvoorbeeld problemen met tandenknarsen, moeilijke protheses of kaakgewrichtsproblemen. Zeeuwen moeten daar sinds 1 januari van dit jaar de provincie voor uit omdat de vestiging jaar in Goes de deuren moest sluiten vanwege problemen rond opvolging. Sindsdien is er hard gewerkt om het centrum toch weer terug naar Zeeland te halen. Naar Vlissingen om precies te zijn. Volgens Reddingius was eigenlijk alles geregeld. Het centrum zou financieel gezien onder de vlag van CBT Rijnmond varen. Ook was er werkplek gevonden en bleek er een enthousiaste tandarts bereid om naar Zeeland te komen. Reddingius: ,,Helaas heeft die op het laatste moment besloten zich terug te trekken. Hiermee is een CBT in Zeeland jammer genoeg verder weg dan ooit.”