Geen cartoons om te lachen, maar om te waarschuwen: ‘Die vluchtende vrouw met de rode hartkoffer, dat ben ik’

Als Olena Shmidt één cartoon moet aanwijzen op de expositie Cartooning Ukraine in Middelburg die het meest indruk op haar maakt, dan is die het, van Viacheslav Kazanevskyi. ,,Die doet me denken aan onze vlucht, begin maart. Van mij, mijn zoon en onze kat. Met niks meer dan ieder één tas kleren. De beslissing om te gaan, namen we in één nacht. We gingen met de auto van Charkov naar vrienden West-Oekraïne. De reis duurde lang, het waren de zes ergste dagen van mijn leven.”