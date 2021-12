Geen bubbelbaden maar plantenbakken bij het Badstrand

Geen auto in Biggekerke? Da's niet te doen

BIGGEKERKE - Peter Simpelaar wijst met ogen vol onbegrip bus 53 na, die om twee uur door Biggekerke rijdt. ,,Moet je eens kijken. Wéér een lege bus. Hoeveel zaten er in? Vier? Belachelijk. ’s Morgens om 5 uur, een dubbeldekker waar dan éen persoon in zit, dat slaat toch nergens op?” Dat daar iets aan moet veranderen, staat voor hem buiten kijf. Alleen: ook in het systeem van kleine busjes die op afroep komen, ziet hij niets.

15 december