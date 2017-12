Gedwongen opname voor Vlissinger

Overigens volgde de rechtbank niet de smeekbede van de vader, maar baseerde zij haar vonnis op de conclusies van de deskundigen en het advies van de reclassering. Volgens hen was J. een gevaar voor zowel zichzelf als anderen. Twee weken geleden, toen de zaak tegen J. werd behandeld, zei de vader tegen de rechters dat zijn zoon op zich een lieve jongen was, maar als hij in een psychose zat, werd hij een beest.

Eind augustus had J. aan de Goese woning van zijn vader enkele vernieling en aangericht en hem bedreigd 'af te maken' of 'het hele huis in de brand te steken' als hij niet binnen mocht komen. Midden mei weigerde hij een woning in Goes waarin hij zonder toestemming verbleef te verlaten en gooide hij daar een ruit in.