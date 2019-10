Gedicht uit 1833 ontdekt op het wiel van Michiel de Ruyter

Vraagte­kens over herhalings­ri­si­co van Vlissingse zedendelin­quent

8 oktober MIDDELBURG - Hoe groot is het risico dat de 53-jarige Vlissinger C. B. zich nog aan jonge meisjes vergrijpt? Groot, zo is het oordeel van Kairos, een instelling in Nijmegen waar B. wordt behandeld. ‘Geen idee’, zegt de reclassering, die de zorg over B. moet overnemen.