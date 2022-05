Gedenkteken verongelukte Laura (7) komt terug aan Prins Hendrikweg

Laura Oomens fietste op Koninginnedag 1994 met haar moeder vanaf het station in de richting van het centrum toen een motorrijder met hoge snelheid aan kwam rijden. Hij reed 150 kilometer per uur waar slechts 50 is toegestaan. In de bocht verloor hij de macht over het stuur en raakte het jonge meisje. Ze overleefde die klap niet. Twee jaar later werd op die plek een gedenkteken geplaatst om mensen te waarschuwen en ervoor te zorgen dat Laura niet vergeten zou worden.