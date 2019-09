Gedenkplaat op de Vlissingse boulevard voor Samantha, ambassadrice voor 'adembenemende’ ziekte

,,We gaan door tot de letters cf niet meer staan voor cystic fybrosis, maar voor ‘cure found’, genezing gevonden!”, zei Nahunay, zelf ook ernstig ziek. Samantha was de initiatiefnemer van de jaarlijkse Outrun CF-tochten, waar ook veel patiënten aan deelnemen. Ze publiceerde in 2015 een boek over haar leven met de verstikkende ziekte, Adembenemend en nam elke kans te baat om aandacht te vragen voor taaislijmziekte. ,,Ze was zo positief, een voorbeeld voor medepatiënten", zegt Nahunay.

Bredere kijk

Zaterdag waren ruim honderd supporters op de been, gekleed in paars, voor de tocht over de boulevards. ,,We hebben al vierduizend euro opgehaald, hoeveel vandaag, dat weten we straks", zegt Nahunay. De filmregisseur en boekschrijver Eddy Terstall deed de onthulling. Hij vertelde gezien te hebben bij een vriend met de spierziekte Duchenne hoe het leven moet zijn als je ziekte je de adem beneemt. ,,Wat ik herken in Samantha is de wil om wat te betekenen voor anderen en een bredere kijk op het eigen ziektebeeld.”