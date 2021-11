Gasten annuleren Zeeuwse hotelkamers: ‘Ik hoop dat er met kerst wel nog iets kan’

Bijna driekwart van de kamers in Badhotel is met kerst geboekt. Van de feestdagen moet het hotel het in december hebben. Het is de vraag of hoeveel boekingen nog worden geannuleerd, zegt Vermeulen. ,,Duitsers zeggen massaal af nu Zeeland een hoogrisicogebied is. Een lockdown in combinatie met sluiting van de horeca zou het feestje verder bederven. Wij krijgen er nu dagelijks vragen over, maar kunnen er geen zinnig woord over zeggen.”