‘Gaslucht’ bij MediaMarkt blijkt afkomstig van gestolen brommer

WEER EVEN THUIS Betty: ‘Het verlangen naar Vlissingen wordt met de jaren intenser’

29 februari Betty Röling van der Endt is een ‘Zeeuws meisje’, al ruim dertig 30 jaar woonachtig in het Brabantse Oosterhout. Ze beleefde heerlijke jeugdjaren in Vlissingen, vooral de zomers zijn haar bijgebleven. ,,Ik herinner me strand, zee, zon en uitgaan.”