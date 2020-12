Gaan met die banaan! Erwin loopt van zonsopgang tot zonsondergang en zamelt geld in voor vluchtelingen

Leerlingen niet naar school door ravage na vuurwerk

15 december MIDDELBURG - Leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 van De Aventurijn in Middelburg konden dinsdag niet naar school vanwege schade door vuurwerk. Dat was in de nacht van maandag op dinsdag door een raampje de toiletruimte ingegooid.