Gaaischieters drijven spot met Westkappelse gebeurtenissen

WESTKAPELLE - Wie Westkappelse kermis zegt, zegt ook gaaischieten. Zo'n honderd mannen lieten de oude dorpstraditie zaterdag weer herleven.

,,Pang!”, klinkt het onderaan de dijk. Luid gejuich stijgt op; de schutter heeft raak geschoten. Want dat is uiteindelijk het doel van het gaaischieten: een ‘gaai’, die aan een hoge mast bevestigd is, raken.

Die ‘gaaien’ bestaan uit afbeeldingen van een stukje Westkappelse humor of ergernis, in de vorm van een zogeheten pop of schip. ,,Eigenlijk maken we gebeurtenissen in het dorp een beetje belachelijk”, legt schutter Jan Lous uit. Hij wijst naar een pop waarop een huis met luxaflex te zien is. ,,Dat verwijst naar mensen met een tweede huis in Westkapelle. Daar zijn 's winters de luxaflex naar beneden.”

En ook hangt er bijvoorbeeld een pop waarop een afgeplakte bushalte is afgebeeld. “We hebben nog maar één bushalte in het dorp, belachelijk. En daarvoor moeten we ook nog eens een heel stuk lopen.”

Maar de traditie bestaat uit meer dan schieten alleen. De deelnemende mannen dragen bijvoorbeeld titels als kapitein, foerier, tamboer en slokjesjongen. Spijs en drank zijn de hele dag rijkelijk aanwezig en er worden luidkeels oude liedjes gezongen. En dat trekt ieder jaar heel wat publiek.

Zoals Rinus en Koos Provoost uit Westkapelle. Zij komen elk jaar even naar de gaaien kijken. “Dan kunnen we zien welke rare dingen er dit jaar in het dorp gebeurd zijn”, zegt Rinus. “En ze kloppen weer allemaal”, lacht Koos. Maar ook bezoekers van ‘buitenaf’ nemen een kijkje, zoals Adrie Boogaard uit Zoutelande. ,,Ik ben er niet ieder jaar bij, maar het is mooi om het weer eens een keer te zien.”