Future Dance wint publieksprijs op kermis Middelburg

Vlissingse neven vrijgespro­ken voor woningover­val: 'Roddels en aannames'

14:17 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vandaag de 26-jarige Middelburger H. L. en zijn neef G. C. (33) uit Vlissingen vrijgesproken voor een woningoverval in de Hercules Segherslaan in Vlissingen op 18 december 2016.