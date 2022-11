Fusie Zorgstroom en WVO Zorg: ‘Samen de weg vinden uit kloof tussen groeiende vraag naar zorg en tekort aan personeel’

Zorgstroom is vooral actief in Middelburg en Veere, WVO Zorg in Vlissingen en Oost-Souburg. Ze zijn ongeveer even groot en hebben na hun fusie samen 23 locaties, ruim 3400 medewerkers en helpen ruim vierduizend mensen. ,,We lossen de problemen die we allebei hebben hiermee niet 100 procent op”, zegt Jaap Wielaart, bestuursvoorzitter van WVO Zorg, ,,maar we kunnen wel voor de lange termijn waarborgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.” Ruben Leijnse, bestuursvoorzitter van Zorgstroom: ,,Van de lichtste vorm van huishoudelijke hulp tot en met zorg in de laatste levensfase.”