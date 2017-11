Fundering voormalige Ketelmakerij Vlissingse Scheldewerf gevonden

Havelaar plaatst elektrische deelauto's in Goes en op Walcheren

16:05 GOES - Het bedrijf Havelaar Sustainable Vehicles wil eind dit jaar of begin volgend jaar elektrische deelauto's plaatsen in Goes, Middelburg en Vlissingen. De ingebruikname van de voormalige Renault-garage aan de Marconistraat in Goes is voorlopig van de baan. ,,We richten ons eerst volledig op het project met de deelauto's'', zegt mede-eigenaar Niels Visser.