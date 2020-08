Frits Sahertian voerde actie voor zijn getraumatiseerde Molukse ouders; ‘Mijn vader vond het prachtig’

Frits gaat terug naar de avond van 30 augustus 1970. ,,Voor de actie in Wassenaar kwamen we munitie tekort. We reden ’s avonds vanuit Moordrecht naar Vlissingen om munitie te halen.” De 33 deelnemers verzamelden zich daarna in een schuur in Capelle aan den IJssel. ,,Het was schemerig, met alleen maar een klein lampje. Het plan was om de Indonesische ambassade in Den Haag, het consulaat in Amsterdam en de ambassadeurswoning in Wassenaar te bezetten. In de schuur hoorden we dat het alleen om de actie in Wassenaar ging. Dat had de top van de KPK, de ordedienst waar ik bij zat, beslist, omdat ze niet drie plekken tegelijk in de gaten konden houden.”