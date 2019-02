Frisse feestjes alleen voor jongeren tot 18 jaar in poppodium De Piek in Vlissingen

Zeeuwen cel in voor oplichting op koopjessi­tes. Rechter: ‘Gebrek aan respect’

12:00 GENT - De 21-jarige Middelburger Marijn G. moet 3,5 jaar de cel in voor oplichting van ruim 40 mensen via koopjessites als tweedehands.be en marktplaats.nl. Zijn handlanger Antonius van A. (23) uit Borssele kreeg 25 maanden gevangenisstraf van de rechtbank in Gent.