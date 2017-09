Frietbakker Sjaak Lammers in Middelburg overleden

Generaties Walchenaren groeiden op met de friet en speciaalsaus van Lammers. Want zoals zijn slogan luidde: Wat Sjaak maakt, dat smaakt. De cafetaria die hij in 1965 opende aan de Banckertstraat in Middelburg heette in de volksmond ook gewoon Bie Sjaak. Zoon Patrick maakte op Facebook bekend dat Sjaak maandag is overleden.