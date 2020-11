Freddy ontdekt zeeleven in de oude stoeptegels van Middelburg

Als Freddy van Nieulande uit Nieuwland (‘ik heb het ook niet verzonnen') in deze tijd was geboren, zou hij geologie gaan studeren en artikelen publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Maar Freddy is van 1941, uit Westdorpe bovendien, en in die tijd mocht je al van geluk spreken als je naar de technische school mocht. Hij kwam terecht op Scheldepoort, trouwde en verhuisde naar - geloof het of niet - de Scheldepoortstraat in Nieuw en Sint Joosland.