Francien Trimpe, echtgenote van beroemde groenteboer Adrie, overleden

14 maart MIDDELBURG/HOEK - Klokslag drie uur klinkt zondagmiddag in Middelburg en Hoek een pannen- en fluitconcert. Demonstranten doen daar mee aan de landelijke actie Klimaatalarm 2021. Ze morren dat het in verkiezingstijd veel te weinig over de klimaatcrisis gaat.