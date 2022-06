Foutje met Spaanse vergunning: bijzonder schilderij nu niet te zien in Oostkerk

Scootmo­biel weer gevonden. ‘Zo blij, ben op mijn sokken er naartoe gegaan’

VLISSINGEN - Arij Meerman (88) kan weer op zijn eigen scootmobiel rijden. Dinsdagochtend werd hij opgehaald door de politie omdat zijn scootmobiel was gevonden nadat een onbekende hem had meegenomen. Hij stond op de hoek van de Bloemenlaan en de Crocuslaan in Vlissingen, op een paar honderd meter van de woning van de 88-jarige Vlissinger. ,,Ik ben op mijn sokken in de politieauto gestapt. Ze vroegen nog of ik geen schoenen aan moest doen. Maar nee hoor, ik was veel te blij dat hij weer was gevonden. Ik wilde hem direct zien.”

7 juni