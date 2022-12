Foute kerstplaten en een frituurmuur: Foute kerstfeest als dé ontmoetingsplaats voor oude vrienden

Aan de vooravond van de zevende Vlissingse editie is bijna alles al in gereedheid gebracht voor Het Foute Kerstfeest. De Lasloods is klaar voor de ontvangst van ruim duizend bont uitgedoste feestgangers. Organisator Louk Peperkamp gaat er vanuit dat vooral veel Walchenaren na twee (vanwege coronaperikelen) feestloze kerstavonden staan te trappelen om elkaar weer ongedwongen te ontmoeten. ,,Het Foute Kerstfeest is toch vooral een gelegenheid waar oude vrienden samenkomen: mensen die elkaar regelmatig zien, maar juist ook vrienden die zijn uitgezworven over het land en elkaar aan het eind van het jaar na lange tijd weer in de armen sluiten.”