‘Fout in drukproces oorzaak verkeerde stembiljetten Vlissingen’

Bij drie stembureaus in de gemeente Vlissingen werden op verkiezingsdag, 20 maart, verkeerde stembiljetten aangetroffen. Volgens leverancier Procura kwam dat door een fout in het drukproces. ‘Mogelijk is bij het afwerken (vouwen van de stembiljetten) de machine niet leeggemaakt bij het wisselen van de ene naar de andere provincie; daarbij is het laatste en eerste deel bij elkaar vergaard’, aldus Procura. ‘Een aantal stappen in het hele proces blijft mensenwerk, we kunnen niets uitsluiten. Echter in de evaluatie met de drukker gaan wij nadrukkelijk verzoeken alerter te zijn op deze kwetsbaarheden in het proces.’