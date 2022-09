Fototentoonstelling op Boulevard brengt de gevolgen van klimaatverandering dichterbij

Hoe maak je een monumen­taal gebouw duurzaam? Boutique Hotel The Roosevelt in Middelburg trekt alles uit de kast

Boutique Hotel The Roosevelt in Middelburg huist in het Polderhuis uit 1950. Hoe maak je zo’n bejaard pand energiezuinig? En hoe voorkom je verspilling van water? Eigenaar Martin van der Louw pakt toch door. ,,Gasten douchen straks dankzij zonnestroom.”

11 september