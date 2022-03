Fort Rammekens weer open

Aan de hand van een film en en maquettes wordt het verhaal verteld van de in de Franse tijd gebouwde kazematten. Het fort is elk weekend tot eind oktober geopend voor het publiek. Bij de ingang wordt een folder uitgereikt over het eeuwenoude bouwwerk. Vooraf reserveren is verplicht via www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/op-bezoek-bij-fort-rammekens. Daar is ook meer te vinden over openingstijden en toegangsprijs.