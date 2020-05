Fors minder schade en overlastmeldingen bij laatste oud en nieuw met straatvuurwerk in Vlissingen

De politie kreeg 72 meldingen van overlast, ruim de helft minder dan met oud- en nieuw 2018/2019. Twee mensen zijn aangehouden. Wel waren er opvallend veel kleine brandjes. Het ging vooral om vreugdevuren waarbij de brandweer niet hoefde in te grijpen.

HALT

De gemeentelijke handhavers deelden acht bekeuringen om vuurwerk uit. Veertien jongeren zijn vanwege vuurwerkovertredingen naar bureau HALT gestuurd. Twee minderjarigen moesten naar HALT om alcoholgebruik. Een jongere is aangehouden wegens belediging. En twee keer is er een melding gedaan over een zorgwekkende gezinssituatie bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.