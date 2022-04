Formatieproces nieuw college Vlissingen gestart met vijf partijen

Informateur Albert Vader heeft de gesprekken geleid. Zijn partij, PSR, is met 5 zetels de grootste partij in de gemeenteraad. Vader: ,,Samenwerking met de LPV lag voor de hand omdat de PSR en de LPV de twee grootste partijen zijn. We hebben dan ook samen de informatiegesprekken gevoerd. Na de eerste ronde van gesprekken hebben we diverse mogelijkheden de revue laten passeren voordat wij de tweede gespreksronde in gingen. De mogelijkheid van deze coalitie tekende zich overigens toen al af. De partijen waarmee we nu het formatieproces ingaan hebben er alle vertrouwen in. Het CDA en de CU leveren samen één wethouder.”