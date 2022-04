Formateur Vlissingen presenteert beoogde nieuwe wethouders

Formateur Vader, onderhandelaar namens de grootste partij PSR, maakte als wethouder de namen van de beoogde vijf wethouders bekend tijdens de raadsvergadering. Hij liet tijdens het punt ‘actieve informatieplicht’ weten het nieuwe ‘gemeentekabinet’ rond te hebben. Vader maakte wel duidelijk dat de genoemde wethouderskandidaten ‘beoogd’ blijven totdat het coalitieakkoord rond is. Vader hoopt dat akkoord van de vijf beoogde coalitiepartners in de raadsvergadering van 19 mei of 2 juni aan de raad te presenteren.

Bestuurservaring

Albert Vader is de enige wethouderskandidaat die al (twee periodes) ervaring heeft in het dagelijks bestuur van Vlissingen. Sips, Portier en Bertijn waren al gemeenteraadslid, alleen de liberaal Cracau is helemaal nieuw in het gemeentebestuur. Over de portefeuilleverdeling van de vijf mannen moeten nog, net als over het coalitieakkoord, ‘afrondende gesprekken’ worden gevoerd. Maar Vader voegde er aan toe dat hij er ‘alle vertrouwen in heeft dat het nieuwe college vóór de zomer een goede start kan maken’.