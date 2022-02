Florry (73) komt niet naar plechtigheid struikelsteentjes; het huis van oom Max blijft besmet

Signeerses­sie en optreden Nelleke Noorder­vliet

MIDDELBURG - Schrijfster Nelleke Noordervliet is op vrijdag 25 februari in Middelburg voor een muzikale voorstelling in de Zeeuwse Concertzaal en een signeersessie in De Drvkkery. De signeersessie is gratis te bezoeken zonder aanmelding.

20 februari