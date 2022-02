Fiona vindt dat de gemeente veel fouten heeft gemaakt bij het sluiten van haar buurtpunt en dus wil ze nog een keer om de tafel

Het buurtpunt van Fiona moet in maart sluiten nadat enkele omwonenden bij de gemeente hadden geklaagd over haar pakketpunt. Ze hadden last van het extra verkeer, het hufterige gedrag van sommige chauffeurs en er zou ook al eens schade zijn gereden. Omdat het pakketpunt ook voor veel mensen in een behoefte voorziet ontstond er veel commotie over de beslissing. Berichtgeving in de PZC hierover leidde zelfs tot bedreigingen via sociale media aan het adres van de wethouder en burgemeester. Ook werd een petitie om het buurtpunt te behouden 1065 keer getekend.