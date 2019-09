Finn gaat met een vaart over de Vlissingse boulevard

video Vera Buunk: ‘Elkaar met respect behandelen is voor mij de essentie van vrede’

9:14 MIDDELBURG - Ook al is het geen oorlog in Nederland, de Vredeswandeling die zaterdag is gelopen in Middelburg is toch heel nuttig voor Vera Buunk (28). ,,Spanning in de samenleving is ook een soort onvrede.”