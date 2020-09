Financiële ramp voor gemeente Veere heel wat kleiner dan gevreesd; nog geen één miljoen euro

Dat minder toeristen is ‘heel gelukkig niet uitgekomen’. ,,Het was deze zomer misschien wel drukker dan ooit.” En ook het naseizoen zag er tot nu toe goed uit. Bovendien is het Rijk behoorlijk gul voor de gemeente Veere. Want het krijgt maar liefst 2.135.000 euro vanuit Den Haag omdat de toeristische gemeente tussen 1 maart en 31 mei zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. Het gaat om 481.000 euro voor derving parkeerinkomsten en 1.654.000 euro compensatie voor misgelopen toeristenbelasting. Bovendien is er nog steeds een kans dat het Rijk ook compensatie biedt voor de periode na mei. Vooralsnog wil Pieter Wisse zich niet rijk rekenen en gaat hij er in zijn berekeningen vanuit dat het bij die eenmalige bijdrage blijft. ,,Maar wie weet.” Bij de presentatie van het Financieel Perspectief medio juni liet hij al weten dat de signalen vanuit Den Haag over de compensatie ‘hoopgevend waren’. Ook vertelt hij dat hij de raadsleden heeft gemeld dat er zo’n twee miljoen zat aan te komen.