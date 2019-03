Finale Eastman Muziekconcours voor Zeeuwse jeugd wordt enerverend

De jury bestaat uit voorzitter Ab Nieuwdorp, radio 4-presentator (‘De Klassieken’) en tubaïst, de Middelburgse componist Douwe Eisenga en de musici Evelien de Vries (Middelburg), Marianne Boer (oud-Vlissingse) en Gisella Bergman. ,,Zinderende voorrondes en straks een zinderende finale waarin zal blijken dat Zeeland, hoewel demografisch niet de grootste provincie, groot is in het kweken van jong muzikaal talent”, stelt Nieuwdorp.

De finale vindt plaats op zaterdag 30 maart in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Aanvang 19.30 uur, de toegang is gratis. Dan treedt ook dwarsfluitiste Anna May van der Feen op. Zij won in 2015 de eerste prijs op het Eastman Muziekconcours en zij was afgelopen januari solist bij het Nieuwjaarsconcert van Het Zeeuws Orkest.