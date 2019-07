Filmopnamen voor korte film Aphasia in Vlissingen

Naturisten­cam­ping blij met verhuizing: ‘We hadden er eerst een hard hoofd in, maar nu wil niemand meer weg’

13:03 RITTHEM – Het duurde even, maar naturistenvereniging Zeelandia vond vorig jaar een nieuwe plek in Ritthem. Een veld omringd door dijken, met als enige pottenkijkers overvliegende vogels en grazende schapen. ,,Dit is het geworden en daar zijn we blij mee.”