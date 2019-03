Film over Vlissingse groenteboer ontroert ook Amerikanen

Filmmaakster Helge Prinsen uit Vlissingen was bij de première aanwezig. ,,Wat ik heel opvallend vond is dat de mensen om dezelfde dingen lachten als in Nederland", zegt zij. ,,Heel veel mensen waren ook ontroerd door de film en er kwamen veel vragen uit de zaal. Eén vrouw was zelfs echt aan het huilen.”

Na afloop van de film werd Prinsen geïnterviewd door Rinus Oosthoek. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Vlissingen, maar woont al jaren in de Verenigde Staten. Oosthoek is directeur van de Kamer van Koophandel in Salem en was in 2008 een van de oprichters van het filmfestival. Tijdens het nagesprek met Prinsen droeg Oosthoek een pet met een Zeeuwse vlag.