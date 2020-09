Film kijken vanuit de auto in Machinefabriek

PORTRET BARBARA OOMEN Barbara Oomen: ‘Zeeland brult niet hard genoeg’

12 september Barbara Oomen is als hoogleraar in Middelburg één van de boegbeelden van het University College Roosevelt. Ze is verknocht aan Zeeland, roert zich in Zeeuwse kwesties en wil voor de PvdA de Tweede Kamer in: ,,We moeten ons als Zeeland laten horen.”