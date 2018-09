Film by the Sea: wat kijken de bezoekers? 'Je moet niet te snel oordelen'

Elke dag vragen we bezoekers van Film by the Sea naar hun mening over de film die zij net hebben gezien. Vandaag: Jenk de Jong en Truus Otten uit Breda. Zij zagen woensdag Den skyldige van Gustav Möller.

Waarom hebben jullie voor deze film gekozen?

Hij: ,,We hebben gisteravond even gekeken wat er allemaal draait. Dit was wel een film die ons aansprak. Het verhaal speelt zich af bij een alarmcentrale van de politie. Die krijgt een melding en dan ontvouwt zich langzamerhand het drama."

Wat vonden jullie van de film?

Hij: ,,Heel goed. Je ziet alleen maar die ene politieman aan de telefoon en hoort wat er aan de andere kant wordt gezegd. Je moet dus zelf verbeelden wat daar gebeurt. Dat maakt de film bijzonder."

Zij: ,,Je hebt neiging om het verhaal in te vullen. Dat doet de politieman ook, maar hij blijkt het helemaal fout te hebben. Dat is iets wat je zelf ook regelmatig meemaakt. Je vult dingen in voor iemand anders en oordeelt te snel. Vaak blijkt er veel meer achter te zitten."

Zouden jullie deze film aan anderen aanbevelen?

Hij: ,,Ja, zeker. Het is een Deense film. Ik vind het interessant dat het thema op een heel andere manier wordt verbeeld dan waarin het in een Amerikaans format zou zijn gegoten. Dan wordt het veel bombastischer. Scandinaviërs zijn toch vrij onderkoeld, dus het blijft allemaal beheerst."

Zijn jullie vaste bezoekers van het festival?

Zij: ,,Nee. We zijn hier een weekje op vakantie, maar vandaag is het een regenachtige dag, dus we dachten: we gaan naar het filmfestival."

Hij: ,,Het verbaasde me hoe druk het was. De zaal zat helemaal vol."

Gaan jullie nog meer films kijken?

Hij: ,,Dat zou kunnen, want we hadden er nog een paar aangekruist, waaronder Colette en Stormvloed in de Schelphoek. Als het dit soort weer blijft, dan gaan we er misschien nog wel een kijken. We zijn naar Zeeland gekomen voor het strand, de duinen en om te fietsen, maar dit is een leuke afwisseling."