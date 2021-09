Film by the Sea voelde rustiger, maar was een stuk drukker dan vorig jaar

,,Het opvallende is dat veel mensen zeiden dat het juist rustiger voelde dan vorig jaar”, zegt festivaldirecteur Jan Doense. ,,Dat komt doordat we - vanwege de coronamaatregelen - de films nog beter hebben geprogrammeerd, zodat we zo veel mogelijk gespreide in- en uitloop hebben. Daardoor hadden we ook geen drukte in de hal, zoals dat vroeger wel was.”