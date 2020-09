Film by the Sea 2020 voelt bijna als een ‘gewoon’ festival

Alles voor de anderhalve meter. Film by the Sea probeert de afstandsregels op een creatieve manier in goede banen te leiden, maar festivaldirecteur Jan Doense benadrukte vrijdagavond bij de officiële opening de ernst van de situatie. ,,Het ziet er heel grappig uit, al die kruisjes, maar het is ook volkomen bizar om je te realiseren dat deze zaal voor minder dan de helft is gevuld”, zei hij. ,,Er moet snel iets veranderen, want de bioscoopbranche staat op de rand van de afgrond. Op deze manier kan het niet doorgaan. Laten we hopen dat de 1,5 meterregel zo snel mogelijk kan verdwijnen.”