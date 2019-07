Filevaren op Kanaal door Walcheren: ‘Het wordt nog drukker’

Update 16.30 uur OM: Bestuurder van dodelijk speedboot­on­ge­luk bij Zoutelande had te veel gedronken

16:48 ZOUTELANDE - De 33-jarige Koudekerkenaar die vorige week met zijn speedboot betrokken was bij een dodelijk ongeluk had, volgens het OM, te veel alcohol gedronken: 225 ugl, terwijl 220 ugl is toegestaan. Bij het ongeval in Zoutelande kwam de 15-jarige Mirthe uit het Limburgse Neer om het leven.