Fietsster ten val gebracht en aangerand in Middelburg

Hennepkwe­ke­rij ontdekt in flatwoning Vlissingen

12:12 VLISSINGEN - De politie heeft vrijdagmiddag een hennepkwekerij in de wijk Paauwenburg in Vlissingen ontdekt. In de flatwoning stonden ruim vierhonderd planten. Alle planten en materieel is in beslag genomen en worden vernietigd, aldus de wijkagenten van Vlissingen op Instagram.