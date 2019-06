Fietsster en wielrenster botsen op elkaar in Gapinge

Oud-wethouders Veere: ‘Chris Maas was tegen wellnessho­tel, maar stemde zo niet’

28 juni DOMBURG - Chris Maas was als wethouder van de gemeente Veere tegen een wellnesshotel in het KPN-gebouw in Domburg. Dat stellen de oud-wethouders René Molenaar (CDA) en Jaap Melse (SGP/CU) onafhankelijk van elkaar. De beide oud-bestuurders twijfelen daar niet over. Molenaar: ,,Tijdens de college-onderhandelingen in 2014 maakte hij dat al duidelijk. Maar het was voor hem geen breekpunt.”