Fietsersbond: ‘Aandacht voor kruising Bloemenlaan is goed, maar het ligt vooral aan de verkeersdeelnemers zelf’

Zaterdagavond kwam een 34-jarige automobilist uit de richting van de Hercules Segherslaan in botsing met een 16-jarige jongen uit Vlissingen, die reed op het fietspad in de President Rooseveltlaan. De bestuurder van de auto en zijn passagier raakten niet gewond. De jonge Vlissinger moest met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam worden gebracht. Hoe het met hem is, is niet bekend.